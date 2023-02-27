МО Іспанії: росія та путін не хочуть миру

росія та голова її правлячого режиму володимир путін не хочуть миру. Про це заявила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю газеті La Vanguardia.
Іспанська чиновниця прокоментувала таким чином останній виступ путіна.
"(путін - ред.) наголосив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Його дуже загрозливі висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що росія непереможна, свідчать про небезпеку для людства", - пояснила вона.
За її словами, росія навряд чи застосує ядерну зброю проти України, "але у голові путіна може бути все".
Міністр також додала, що Іспанія не має даних, які б вказували на готовність росії до такого кроку.
"Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дав зрозуміти, поза всякими сумнівами, що він хоче продовжувати цю війну. Ціною життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені дивитися в очі смерті незрозуміло за що, тому що це ні справедливо, ні законно", - підсумувала вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023