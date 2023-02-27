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МО Іспанії: росія та путін не хочуть миру

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росія та голова її правлячого режиму володимир путін не хочуть миру. Про це заявила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю газеті La Vanguardia.

Іспанська чиновниця прокоментувала таким чином останній виступ путіна.

"(путін - ред.) наголосив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Його дуже загрозливі висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що росія непереможна, свідчать про небезпеку для людства", - пояснила вона.

За її словами, росія навряд чи застосує ядерну зброю проти України, "але у голові путіна може бути все".

Міністр також додала, що Іспанія не має даних, які б вказували на готовність росії до такого кроку.

"Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дав зрозуміти, поза всякими сумнівами, що він хоче продовжувати цю війну. Ціною життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені дивитися в очі смерті незрозуміло за що, тому що це ні справедливо, ні законно", - підсумувала вона.

Роблес
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