Лікар попереджає про наступну глобальну епідемію

Один з провідних мікробіологів Великої Британії Саймон Кларк попередив, що наступну глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я може викликати пташиний грип.
Оголошення було зроблено після того, як від цієї хвороби в Камбоджі померла 11-річна дівчинка.
Вчений також розвіяв думку про те, що пандемії не буде через нещодавнє випробування Covid-19.
«Це різні речі. І те, що у нас був Covid-19, не означає, що у нас не буде грипу», – зазначив Кларк.
Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії заявило, що немає ніяких доказів того, що вірус пташиного грипу краще заражає людей.
Але епідеміолог заявив, що високий рівень передачі серед диких птахів у всьому світі означає, що існує постійний ризик поширення інфекції серед людей.
Минулого літа рейнджери Національного фонду були змушені вивезти безліч мертвих птахів з острова Стейпл, біля узбережжя Нортумберленду, де пташиний грип мав руйнівний вплив на одну з найвідоміших колоній морських птахів у Великої Британії.
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