Чистіков: У Криму окупанти судять за все - за українські пісні, символіку тощо

На території Кримського півострова з початку повномасштабної війни з росією окупанти притягнули до відповідальності за так звану дискредитацію збройних сил рф понад 220 осіб.

Про це під час дискусії до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, організованої Офісом омбудсмена спільно з Представництвом Президента України в АР Крим, заявив заступник постійної представниці Президента України в АР Крим Денис Чистіков, передає кореспондент Укрінформу.

"Лише за час повномасштабного вторгнення понад 220 людей були притягнуті до відповідальності за так звану дискредитацію зс рф", - сказав він.

Чистіков додав, що окупанти судять за все - за українські пісні, символіку тощо.

За його словами, Україна - мирна держава, яка завжди намагається цивілізовано вирішувати будь-які конфлікти і суперечки. "Але одвічний ворог увійшов у наш дім і не залишив нам вибору. Наша доля - повернути всі наші землі", - сказав він.

У свою чергу, колишній політв'язень Ахтем Чийгоз заявив, що "процес 26 лютого завершиться лише зі звільненням Криму". "Впевненість українців у Криму в тому, що Крим буде звільнений обов'язково, дедалі більша", - зазначив Чийгоз.