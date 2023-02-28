Шмигаль: США виділяють Україні понад 10 млрд дол. на покриття дефіциту бюджету

Сполучені Штати Америки погодилися до вересня 2023 року виділити Україні понад 10 млрд дол. на покриття дефіциту бюджету.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час спільної з міністром фінансів США Джанет Єллен заяви для преси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року дефіцит бюджету України становить близько 38 млрд дол. США до вересня-місяця взяли на себе обв'язок і вже виділяють Україні понад 10 млрд дол. протягом цього періоду", – сказав Шмигаль.

Він нагадав про те, що крім цього Сполучені Штати Америки підтримують Україну в напрямку швидкого відновлення, тому виділяють 1,5 млрд дол. на ці цілі, а також ще 1,1 млрд – на підтримку швидкого відновлення енергетичного сектору України та Молдови, "де основна частина, безумовно, передбачається для підтримки енергетики України".

Глава уряду також зазначив, що США нині надзвичайно допомагають нашій державі у межах мультидонорської координаційної платформи, а це дає змогу державі ефективно координувати роботу з країнами G7, а також з усіма міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі з МВФ та Світовим банком, щодо фінансової підтримки України та інших пов'язаних із цим напрямком питань.

Прем’єр-міністр України та міністр фінансів США на зустрічі особливу увагу приділили темі санкційної політики. Йшлося як про персональні обмежувальні заходи стосовно російських чиновників і політиків, так і галузей, серед яких є ядерна. Також сторони розглядали питанняк ефективного санкційного тиску на високотехнологічні поставки товарів, які може використовувати у військовій сфері російська федерація. Мета – послабити спроможність країни-агресора до виробництва нових озброєнь, яке використовується у війні проти України, додав глава уряду.

"Сьогодні обговорили питання фінансового та санкційного впливу на російський бюджет, на російські галузі. Ми обговорили питання підтримки України в частині страхування військових ризиків для бізнесу, яку розглядали на фінансовій координаційній платформі, а також питання конфіскації заморожених російських активів", – додав прем'єр.

Шмигаль нагадав про те, що починаючи із 24 лютого 2022 року США були та нині є лідером серед усіх країн-партнерів за рівнем наданої фінансової допомоги. “Україна отримала (за цей час – ред). від США 13 млрд дол. грантової підтримки для бюджету. Це кошти, які були направлені на медицину, освіту, програми соціальної та гуманітарної підтримки", – додав Шмигаль.

Зустріч глави українського уряду із міністром фінансів США відбулася у понеділок у Києві.