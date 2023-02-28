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Шмигаль: США виділяють Україні понад 10 млрд дол. на покриття дефіциту бюджету

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Сполучені Штати Америки погодилися до вересня 2023 року виділити Україні понад 10 млрд дол. на покриття дефіциту бюджету.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час спільної з міністром фінансів США Джанет Єллен заяви для преси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року дефіцит бюджету України становить близько 38 млрд дол. США до вересня-місяця взяли на себе обв'язок і вже виділяють Україні понад 10 млрд дол. протягом цього періоду", – сказав Шмигаль.

Він нагадав про те, що крім цього Сполучені Штати Америки підтримують Україну в напрямку швидкого відновлення, тому виділяють 1,5 млрд дол. на ці цілі, а також ще 1,1 млрд – на підтримку швидкого відновлення енергетичного сектору України та Молдови, "де основна частина, безумовно, передбачається для підтримки енергетики України".

Глава уряду також зазначив, що США нині надзвичайно допомагають нашій державі у межах мультидонорської координаційної платформи, а це дає змогу державі ефективно координувати роботу з країнами G7, а також з усіма міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі з МВФ та Світовим банком, щодо фінансової підтримки України та інших пов'язаних із цим напрямком питань.

Прем’єр-міністр України та міністр фінансів США на зустрічі особливу увагу приділили темі санкційної політики. Йшлося як про персональні обмежувальні заходи стосовно російських чиновників і політиків, так і галузей, серед яких є ядерна. Також сторони розглядали питанняк ефективного санкційного тиску на високотехнологічні поставки товарів, які може використовувати у військовій сфері російська федерація. Мета – послабити спроможність країни-агресора до виробництва нових озброєнь, яке використовується у війні проти України, додав глава уряду.

"Сьогодні обговорили питання фінансового та санкційного впливу на російський бюджет, на російські галузі. Ми обговорили питання підтримки України в частині страхування військових ризиків для бізнесу, яку розглядали на фінансовій координаційній платформі, а також питання конфіскації заморожених російських активів", – додав прем'єр.

Шмигаль нагадав про те, що починаючи із 24 лютого 2022 року США були та нині є лідером серед усіх країн-партнерів за рівнем наданої фінансової допомоги. “Україна отримала (за цей час – ред). від США 13 млрд дол. грантової підтримки для бюджету. Це кошти, які були направлені на медицину, освіту, програми соціальної та гуманітарної підтримки", – додав Шмигаль.

Зустріч глави українського уряду із міністром фінансів США відбулася у понеділок у Києві.

Шмигаль
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