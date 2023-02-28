Козирєв: Після деокупації Криму ключовим питанням буде гуманітарна політика

Гуманітарна політика буде ключовим питанням у Криму у рамках реінтеграції після деокупації півострова.

Про це під час дискусії до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, організованої Офісом Омбудсмана спільно з Представництвом Президента України в АР Крим, заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Павло Козирєв, передає Укрінформ.

«Ключовим питанням реінтеграції Криму буде гуманітарна політика. Ми будемо мати справу з результатом абсолютної відсутності незалежних медіа, мілітаризації освіти, свідомості мешканців Криму, з результатом пропаганди... країни-агресора, знищеною культурною спадщиною, занепадом туристичної галузі», - сказав він.

Також Козирєв наголосив на важливості формування громад на півострові після деокупації, утворення місцевих органів влади.