Козирєв: Після деокупації Криму ключовим питанням буде гуманітарна політика

Гуманітарна політика буде ключовим питанням у Криму у рамках реінтеграції після деокупації півострова.
Про це під час дискусії до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, організованої Офісом Омбудсмана спільно з Представництвом Президента України в АР Крим, заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Павло Козирєв, передає Укрінформ.
«Ключовим питанням реінтеграції Криму буде гуманітарна політика. Ми будемо мати справу з результатом абсолютної відсутності незалежних медіа, мілітаризації освіти, свідомості мешканців Криму, з результатом пропаганди... країни-агресора, знищеною культурною спадщиною, занепадом туристичної галузі», - сказав він.
Також Козирєв наголосив на важливості формування громад на півострові після деокупації, утворення місцевих органів влади.
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