Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи щодо білорусі

Рада Європейського союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити до 28 лютого 2024 року обмежувальні заходи щодо білорусі у зв'язку з підтримкою агресії росії проти України та у зв'язку з репресіями в країні, повідомляють в опублікованому в Брюсселі комюніке ради.
Як наголошують у комюніке, рішення ухвалили у зв'язку з "тривалою причетністю білорусі" до російської військової агресії проти України на основі щорічного огляду та "з урахуванням серйозності внутрішньої ситуації в країні, яка зберігається".
Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до переліку. До цього списку наразі входять 195 осіб, включно з олександром лукашенком і 34 організації.
Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти підсанкційним особам прямо або побічно.
Щодо білорусі також продовжують діяти адресні економічні санкції, включно з обмеженнями у фінансовій сфері, торгівлі, товарами подвійного призначення, технологіями і телекомунікаціями, енергетикою, транспортом та іншими секторами.
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