Шмигаль вимагає провести самоаудит міністерств та відомств на предмет відповідності стандартам ЄС

Міністерства та ЦОВВ мають до 30 червня 2023 року провести самоаудит щодо дотримання українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам, а до 30 серпня подати уряду звіт.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам. До 30 червня 2023 року міністерства та ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади – ред.) мають провести таку роботу, а до 30 серпня подати уряду звіт», - сказав Шмигаль.

За його словами, у звіті обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС. Координуватиме процес віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Шмигаль нагадав, що рівно рік тому, на п’ятий день повномасштабної війни за ініціативи Президента України Володимира Зеленського керівництво країни підписало заявку України на членство в Євросоюзі. Тоді це здавалося нездійсненою мрією, але вже є конкретні результати: Україна стала державою-кандидатом в члени ЄС; виконала 2/3 Угоди про асоціацію; отримала 5 «безвізів» із Європейським Союзом: енергетичний, транспортний, економічний, митний, цифровий. Крім того, Євросоюз надає нашій державі безпрецедентну політичну, військову, фінансову, гуманітарну підтримку та впровадив уже десять санкційних пакетів проти росії.

Наша держава має амбіцію цьогоріч відкрити переговори про членство, а за два роки бути цілком готовими до вступу в Євросоюз, додав Шмигаль.