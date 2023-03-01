Захід отримує від СБУ сигнали, які можуть посилити військову підтримку України, — Голобуцький

Інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка британській газеті "Independent" — ще один сигнал населенню та політичним елітам західних країн про ефективність України в боротьбі з РФ.
Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
"Сьогодні росіяни активно розганяють в Європі тезу, що Україна не здатна протистояти Росії, а міжнародна допомога використовується неефективно. А значить — потрібно терміново домовлятись про "мир", причому на умовах Кремля. В цій ситуації ми маємо більше працювати саме на західну аудиторію — акцентувати на своїх успіхах, розбивати московські наративи. Тому важливо, коли на Заході виходять інтерв’ю з нашими військовими та силовиками", — підкреслює експерт.
На думку Голобуцького, такі сигнали, як інтерв’ю Малюка в "Independent", можуть посилити військову підтримку України: "Мова йде не про персоналії, а про те, що теза "ефективна спецслужба, яка проводить ряд успішних операцій проти ворога" — вагомий аргумент для міжнародних партнерів".
"Та й загалом меседжі Малюка вдало потрапляють у західну аудиторію. І головний з них: ми воюємо не тільки за Україну, а й за безпечне майбутнє усього цивілізованого світу. Цей слоган має стати ключовим на міжнародній арені, щоб ні в кого у Європі та Америці не було навіть шансу не зрозуміти його", — резюмує політолог.
Нагадаємо, раніше Рада затвердила Василя Малюка на посаді голови СБУ рекордними 324 голосами "за". Президент Володимир Зеленський, у виступі перед голосуванням, зазначив, що Василь Малюк під час фактичного керівництва СБУ довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".
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