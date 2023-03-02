Сі Цзіньпін: Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла

Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, заявив Сі Цзіньпін олександру лукашенко в середу, згідно з китайським звітом про зустріч, передає УНН.

"Китай опублікував документ про політичне вирішення української кризи", - сказав Сі. "Основною позицією Китаю є сприяння миру та переговорам. Ми повинні дотримуватись напряму політичного врегулювання, відмовитися від менталітету Холодної війни, поважати законні інтереси безпеки всіх країн та побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки".

Сі закликав залучені країни "припинити політизацію та інструменталізацію світової економіки" та вжити заходів для припинення війни.

Згідно з китайськими даними, лукашенко заявив, що білорусь "повністю згодна і підтримує позицію та пропозицію Китаю" з цього питання.

Нагадаємо, в опублікованому в п'ятницю мирному плані з викладом позиції міністерство закордонних справ Китаю закликало до відновлення мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій і наголосило на своїй незгоді із застосуванням ядерної зброї.

Однак у документі прямо не йдеться про те, що росія має вивести свої війська з України.

білорусь, союзник москви, від початку повномасштабного вторгнення використовується росією як тилова база.