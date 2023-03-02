Витяг про місце проживання дитини можна отримати через портал "Дія"

На порталі "Дія" зʼявилася послуга з отримання витягу про місце проживання дитини. Раніше його можна було замовити через смартфон. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

Зазначається, що оформити документ можна протягом кількох хвилин. Для цього необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія";

у розділі "Послуги" обрати "Довідки та витяги";

обрати послугу "Витяг про місце проживання";

вибрати цю послугу для дитини;

вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Витяг у PDF-форматі зʼявиться в особистому кабінеті.

Нагадаємо, що на початку січня Міністерство цифрової трансформації цифровізувало виписку з Єдиного державного реєстру. Вона підтверджує власність бізнесу та містить інформацію про діяльність компанії.