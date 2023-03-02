В Міноборони Британії розповіли, як зміна погоди вплине на ситуацію на фронті

Поки українські війська продовжують оборону Бахмута Донецької області, через підвищення температури зараз утворюються бездоріжжя, що обмежує пересування по пересіченій місцевості (ППM).
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомило міноборони Британії із посиланням на дані розвідки.
Як зазначається, погане ППM зазвичай забезпечує певну військову перевагу силам, що обороняються.
Денна температура ґрунту підвищилася і зараз в основному вище нуля. Нічні заморозки та денні відлиги, як і в середині лютого, ймовірні до наступного тижня.
Прогноз тепліших, ніж в середньому, умов на решту зими та весни ще більше зменшать ППM.
«Майже напевно, що наприкінці березня ППМ буде найгіршим після остаточної відлиги. Це призведе до ще більшої напруги в наземних операціях і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по пересіченій місцевості в районі Бахмута», - йдеться у повідомленні розвідки.
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