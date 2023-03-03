Блінкен підтвердив, що зустрічався з міністром закордонних справ росії у Нью-Делі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 2 березня, підтвердив, що зустрічався з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на полях зустрічі глав МЗС країн Великої двадцяти у Нью-Делі, повідомляє CNN.
"Я закликав росію скасувати своє безвідповідальне рішення і повернутися до виконання Договору СНО-3, який накладає обмеження на ядерні арсенали США і рф, що піддаються перевірці. Взаємне дотримання цього договору - на користь обох наших країн. Це також те, чого люди в усьому світі очікують від нас як ядерних держав", - сказав держсекретар США.
За словами Блінкена, у розмові з лавровим він заявив про готовність США взаємодіяти з росією щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями "незалежно від того, що ще відбувається у світі і в наших відносинах".
Ще однією темою розмови керівників дипломатії США і рф стало питання звільнення незаконно затриманого в росії американця Пола Вілана. Держсекретар сказав, що Вашингтон виніс "серйозну пропозицію з цього питання, і москва має її прийняти".
Крім того, держсекретар США закликав росію припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів, підтвердивши підтримку України з боку США.
"Кожен член G20 і практично кожна країна продовжує нести витрати, пов'язані з російською агресивною війною", - наголосив він.
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