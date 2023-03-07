У Мінцифри назвали найпопулярніші послуги у застосунку “Дія”

Серед найпопулярніших послуг у застосунку “Дія” – отримання довідки внутрішньо переміщеної особи, зміна місця проживання, а також скасування статусу ВПО.
Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік під час брифінгу «Чи залишати вихідний на 8 березня – результати опитування в Дії та нові послуги цього тижня», проведеного в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
«Якщо не брати до уваги документи, адже вони – це наймасовіший сервіс, якими користуються українці, я б хотів відзначити послуги для внутрішньо переміщених осіб. З огляду на те, що зараз в нас повномасштабна війна, вони є затребуваними. Перша з них – подача заявки на довідку ВПО. Друга – зміна місця проживання. Третя – скасування статусу ВПО», - зазначив він.
Банік додав, що не менш популярною є послуга, за допомогою якої українці зможуть подати заявку на безоплатний обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. А також військові облігації, яких українці за допомогою Дії вже придбали на понад 400 млн грн.
Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку “Дія” нову послугу, яка дозволяє українцям отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів.
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