Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Ляшко назвав кількість українців, якім, після війни, знадобиться психологічна підтримка

130

Близько 15 млн людей в Україні після війни потребуватимуть психологічної підтримки.

Про це в інтерв'ю в етері загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Війна має значний вплив на психоемоційний стан кожної людини. Навіть якщо ми не визнаємо це, це не значить, що це на нас не впливає.... Ми розраховуємо на цифру 15 млн людей, в яких будуть зміни в психоемоційному стані», - сказав Ляшко.

Міністр додав, що вже зроблено аудит діючої системи з психологічної підтримки та аудит наявних ресурсів. За його словами, зараз триває перенавчання сімейних лікарів за програмою mhGAP для виявлення певних змін у психоемоційному стані і відповідно спрямування пацієнта, за потреби, на рівень психіатричної допомоги.

Також, за його словами, відбувається перенавчання психологів, які працюють у системі освіти і також можуть надавати психологічну підтримку.

Ляшко, допомога
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 8 марта 2023
Вторник, 7 марта 2023
Понедельник, 6 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023