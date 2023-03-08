Ляшко назвав кількість українців, якім, після війни, знадобиться психологічна підтримка

Близько 15 млн людей в Україні після війни потребуватимуть психологічної підтримки.
Про це в інтерв'ю в етері загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
«Війна має значний вплив на психоемоційний стан кожної людини. Навіть якщо ми не визнаємо це, це не значить, що це на нас не впливає.... Ми розраховуємо на цифру 15 млн людей, в яких будуть зміни в психоемоційному стані», - сказав Ляшко.
Міністр додав, що вже зроблено аудит діючої системи з психологічної підтримки та аудит наявних ресурсів. За його словами, зараз триває перенавчання сімейних лікарів за програмою mhGAP для виявлення певних змін у психоемоційному стані і відповідно спрямування пацієнта, за потреби, на рівень психіатричної допомоги.
Також, за його словами, відбувається перенавчання психологів, які працюють у системі освіти і також можуть надавати психологічну підтримку.
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