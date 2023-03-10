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Боррель впевнений у необхідності залучення до відновлення післявоєнної України приватних інвестицій

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголошує на необхідності залучення до відновлення післявоєнної України приватних інвестицій - і з самої України, і з Європейського Союзу, для чого мають бути створені сприятливі умови.

Про це він сказав у четвер у Стокгольмі після засідання Європейської ради на рівні міністрів з питань розвитку. В засіданні через відеозв'язок також узяв участь віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Курбаков.

"Цілком очевидно, що ми маємо підготуватися до відновлення та реконструкції, які йдуть пліч-о-пліч із процесом реформ на шляху до європейського членства. Ці процеси підсилюють один одного. Україна має просуватися вперед у сфері боротьби з корупцією, проведенні судової системи, що збільшить ефективність видатків і створить передбачувані та справедливі економічні умови для того, щоб залучити приватних інвесторів. Це має бути мобілізовано для того, щоб гарантувати, що приватний сектор може відігравати ключову роль для громадянського суспільства та місцевої влади. Ми маємо використовувати наше фінансування, щоб залучити приватні інвестиції - і з України, і з ЄС", - виклав Боррель своє бачення.

Високий представник ЄС констатував, що реконструкція України буде "наступним величезним завданням". "І що довше триває ця війна, то більшими будуть руйнування і більшою буде робота, яку ми повинні будемо виконати для того, щоб підтримати Україну в її відновленні. Також цілком очевидно, що Росія повинна компенсувати неймовірні руйнування і втрати, яких вона завдала Україні та її народові. Вона має заплатити ціну за відновлення України. Для цього ми працюємо над тим, як ми зможемо використати та мобілізувати заморожені російські активи відповідно до міжнародного права", - додав він.

Боррель нагадав, що під час неформального засідання міністрів оборони, яке відбулося в середу, глави оборонних відомств обговорювали військову підтримку України, а сьогодні з міністрами розвитку - реконструкцію України. "Ці дві речі йдуть разом. Ми маємо допомагати Україні для того, щоб уникнути руйнувань, і маємо підтримувати Україну для її відновлення. Але чим менше буде руйнувань, тим краще для зусиль, спрямованих на реконструкцію. Тому ми маємо відправляти Україні генератори, щоб виробляти електрику, і відправляти ракети, щоб не дозволити Росії їх зруйнувати", - деталізував він.

Стосовно участі в засіданні віцепрем'єра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Курбакова високий представник повідомив, що той "розповів про своє бачення пріоритетів". "Цілком очевидно, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона виграла цю війну", - наголосив Боррель.

Источник: Интерфакс-Украина
Боррель
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