Європарламент засудив репресії білоруського режиму проти народу та закликав до подальших санкцій

Європейський парламент засудив систематичні репресії білоруського режиму проти народу, а також закликав до подальших санкцій проти цієї країни.
Відповідну резолюцію європарламентарі затвердили у середу, 15 березня.
Вони засудили нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута, лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького та кількох інших людей.
Ці рішення свідчать про прагнення режиму лукашенка придушити будь-яку громадянську активність у захисті прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.
Депутати Європарламенту також засуджують тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.
У резулюції різко засуджується участь білорусі у війні росії проти України. Євродепутати розчаровані тим, що білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти росії.
Вони хочуть жорстких обмежувальних заходів проти мінська, зокрема запровадження санкцій проти калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.
Депутати закликали ЄС та держави-члени розширити та посилити санкції проти білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в’язниць та колоній, та забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.
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