ООН відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.
На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший за 5400 гривень на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення, зазначають у Мінреінтеграції.
Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних або до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.
Для збору даних мають бути присутні всі члени родини, наголошують у міністерстві. Виняток – маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я, підкреслили у Мінреінтеграції.
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