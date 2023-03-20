ООН відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший за 5400 гривень на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення, зазначають у Мінреінтеграції.

Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних або до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини, наголошують у міністерстві. Виняток – маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я, підкреслили у Мінреінтеграції.