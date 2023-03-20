Колишній президент ЄК не вірить у швидкий вступ України до Євросоюзу

Колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не вірить у швидкий вступ України до Євросоюзу. Про це він сказав в інтерв’ю Luxemburger Wort.

"Я вважаю, що Україні потрібна перспектива приєднання. Але я дуже засмучений необачністю багатьох політиків, зокрема на Заході, які хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС якнайшвидше. Я цього не бачу", – сказав Юнкер.

У цьому інтерв'ю колишній голова Єврокомісії також розказав, що завжди прагнув до діалогу з Росією, але зараз він не бачить такої перспективи.

"Путін та російське керівництво загалом не виявляють жодного бажання починати справжні мирні переговори", – пояснив Юнкер, який очолював ЄК у 2014-2019 роках.

Кремль при жодних обставинах не повинен диктувати мир в Україні, додав він. "Мир – не найвища цінність, яку потрібно захищати. Свобода – найвища цінність", – сказав він.