В Україні планують зміни до механізму виплат субсидій

В Україні планують внести нові зміни до механізму виплат субсидій. Так, державні виплати громадянам хочуть перевести на повноцінну монетизацію, тобто українці самі платитимуть за спожиті послуги, а держава компенсуватиме частину коштів на рахунки.
Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
"Є варіант і повноцінної монетизації субсидій, коли люди платять справедливу ціну, але отримують компенсацію від держави. Зрештою, це рішення держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх", – розповів він.
Більше того, у ВП обговорюють ідею, щоб приєднати субсидії до спільної диджиталізації України.
"Завдяки сучасним IT-технологіям можна отримати велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії громадянам, які цього потребують", — додав Ростислав Шурма.
Заступник голови ВП зазначив, що рішення про переформатування механізму виплат субсидій буде доопрацьовано за кілька місяців.
"Основні вступні повинні бути такими: пересічні громадяни, які потребують допомоги, не повинні постраждати, держава має адресно їм допомагати", – наголосив Шурма.
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