Майбутнє та безпека України і ООН вирішує ситуація на фронті, а не в Брюсселі, - експерт

росія з 1 квітня почне головувати у Раді безпеки ООН. Цю ситуацію неможливо змінити без кардинальних реформ в організації. Однак, насправді, майбутнє та безпека України і самої ООН вирішує ситуація на фронті, а не Брюсселі чи Нью-Йорку.

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів дипломат, голова правління "Майдан закордонних справ" Олег Бєлоколос.

"Росія, як член Ради безпеки, своїми діями починаючи з окупації Криму дискредитує всю діяльність ООН. Фактично, напавши на сусіда, анексувавши частину території, і це при тому, що рф згідно своєї позиції має робити все для підтримки миру і безпеки. Це цинізм найвищої міри. ООН не може виконувати основні функції, які записані у статуті. Тому ситуація є абсурдною з точки зору логіки міжнародного права. Наразі це змінити неможливо. Бо росія може все ветувати. Без її дозволу зміни неможливо провести, і Москва це використовує. А ООН фактично заблокована", – каже Бєлоколос.

Україна може використовувати трибуну ООН як майданчик, щоб просувати свої ідеї, пояснює дипломат.

"Останнє голосування на підтримку нашої держави, яке засуджувало дії рф, працює на нашу користь. Міжнародний кримінальний суд також видав рішення в нашу користь. Є доповіді ООН, які доносять до світової спільноти військові злочини росії. Але головувати рф не можна завадити, бо так прописаний статут. Потрібні серйозні зміни. Коли вони відбудуться – складно сказати. Але вже була Ліга Націй, яка свого часу відійшла, бо не відповідала кардинальним змінам на міжнародній арені. Думаю, предметно говорити про подібні зміни зможемо лише після нових глобальних зрушень", – додає Бєлоколос.

Сьогодні вся безпека України вирішується на фронті, а не в ООН, наголошує дипломат.

"Ми маємо виходити з цього. Бо питання майбутнього світу вирішує поле бою. І не тільки України, а й самої ООН та загалом світу", – вважає Бєлоколос.