Рада ЄС: Засади, на яких ґрунтується безпека і стабільність континенту, не підлягають ревізії або спробам хибної інтерпретації

Попри спроби росії підірвати принципи європейської безпеки, основані на Хартії ООН та рішеннях ОБСЄ, засади, на яких ґрунтується безпека і стабільність континенту, залишаються непорушними, не підлягають ревізії або спробам хибної інтерпретації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у резолюції Ради ЄС щодо пріоритетів ЄС стосовно ОБСЄ, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Розпочавши війну проти України за підтримки білорусі, росія знущається з ключових норм, принципів та зобов’язань, на яких побудована європейська безпека. Ці принципи прописані в Хартії ООН та в основоположних документах Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ), включаючи Гельсінський Заключний акт та Паризьку Хартію», - йдеться в документі.

Резолюція наголошує: росія нехтувала цими принципами багато років, включаючи події у Грузії 2008 року та в Україні з 2014 року. Проте ці принципи не підлягають повторним переговорам, вони не є суб’єктом ревізії або свавільної інтерпретації.

«Європейський Союз стоятиме як один з Україною та її народом так довго, як це буде необхідним», - наголошується в резолюції Ради ЄС.

Як зазначається, під час міністерської зустрічі у грудні 2022 року країни-учасниці ОБСЄ підтвердили, що ця організація залишається захисником фундаментальних дій і цінностей із підтримки безпеки в Європі та унікальною платформою для широкої дискусії у сфері безпеки, надає інструменти для запобігання конфліктам та для їх розв’язання.

«Фундаментальні принципи та зобов’язання відповідно до Гельсінського Заключного акту та Паризької Хартії не можуть бути надійно захищені без завершення російської війни та без відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться у документі.

Рада ЄС висловила жаль, що СММ ОБСЄ в Україні і спостережна місія ОБСЄ на російському пропускному пункті Гуково та у Донецьку були закриті через відмову росії підтримати консенсус щодо продовження їх мандату. Рада ЄС підтвердила заклик до росії негайно і безумовно звільнити трьох штатних співробітників СММ ОБСЄ, повернути броньовані автомобілі, що належали СММ ОБСЄ, їх законним власникам.

«Рада ЄС вітає триваючу підтримку України з боку ОБСЄ та запровадження Програми підтримки ОБСЄ для України (SPU) з метою зміцнення стійкості українських інституцій та організацій громадянського суспільства. ЄС та його країни-члени є головними контрибуторами для цієї позабюджетної ініціативи», - наголошується в документі.

Резолюція нагадує, що Рада ЄС привітала застосування Московського механізму, який був двічі активований у 2022 році у зв’язку із порушенням гуманітарного права і прав людини, воєнними злочинами і злочинами проти людства, що були скоєні під час війни росії проти України.

«Висновки цих двох доповідей, виданих у рамках Московського механізму, а також доповіді БДІПЛ є важливим внеском у збір та аналіз фактів з подальшим представленням їх для розгляду в рамках механізму відповідальності, який має або може мати юрисдикцію у майбутньому», - зазначається в резолюції Ради ЄС.

Як наголошується в документі, ЄС буде надалі організаційно і фінансово підтримувати діяльність ОБСЄ, забезпечить, щоб російська війна проти України залишалася в центрі уваги ОБСЄ так довго, як росія продовжуватиме свою агресію, яка являє собою пряму атаку на європейський порядок з безпеки, підриває європейську та глобальну безпеку і стабільність.