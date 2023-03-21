Юсов розповів, чому мобілізовані росіяни не тікають з позицій

Якби не "загороджувальні загони", то більшість мобілізованих росіян тікали б з позицій. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
«Якщо говорити про моральний стан, то у частково мобілізованих він знаходиться вкрай на низькому рівні. Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів“, бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе», - розповів Юсов.
Він зазначив, що ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді соловйова і скабєєвої точно не йдеться.
«Якби у них була можливість тікати та залишати позиції, окрім "загороджувальних загонів“, то, безумовно, більшість з частково мобілізованих російських окупантів так й давно вже зробила», - сказав Юсов.
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