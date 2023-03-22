Макфол розповів російським мільярдерам, як уникнути санкцій

Санкції мають бути введені щодо всіх російських мільярдерів без винятку, проте вони зможуть уникнути їх, якщо віддадуть половину свого статку на відновлення України й зроблять ще низку речей. Таку думку висловив колишній посол США в москві (2012—2014) Майкл Макфол, нині співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти росії у своєму блозі.
Зокрема, якщо російські бізнесмени хочуть позбутися санкцій, вони мають публічно засудити війну росії проти України і особисто російського диктатора володимира путіна, а також позбутися капіталовкладень у рф, пропонує Макфол.
Він вважає, що цей підхід поставить впливових росіян перед вибором: піти з посад або потрапити під санкції. На думку Макфола, це зробить обмеження справедливішими.
Експосол також запропонував врегулювати накладення обмежень на росіян, маючи на увазі накладання санкцій не поіменно, а виходячи з посад російських громадян.
Він вважає, що це дозволить уникнути неочевидної процедури ухвалення рішень щодо індивідуальних санкцій.
"Зараз важко зрозуміти, чому на одних накладено санкції, а на інших ні", – пише експосол.
Макфол заявив, що члени санкційної коаліції мають запровадити обмеження проти всіх членів російської влади, зокрема прокремлівської партії єдина росія та інших партій, які відверто підтримують війну росії проти України.
Крім того, пише він, ці обмеження мають поширюватись не тільки на всіх російських мільярдерів, всіх керівників та членів правління державних підприємств, а й також на усіх путінських пропагандистів, включно з артистами, які підтримують загарбницьку війну.
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