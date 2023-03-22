Кабмін готує велику програму відновлення енергосистеми України

Уряд готує велику програму відновлення енергосистеми України.

Для цього залучать інвестиції європейських партнерів, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

На 2023 рік формують ефективну інфраструктуру відбудови. Проєкти та процедури розроблятимуть на основі європейських правил.

"Сьогодні Уряд затвердить законопроєкт "Про проєкти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", – пояснив Шмигаль.

Законопроєкт дозволить розподіляти інвестиції у спільні енергетичні проєкти з європейськими партнерами. Це сприятиме посиленню стійкості української енергосистеми.