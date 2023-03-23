Моравецький: Альянс Китай–москва небезпечний

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький назвав китайсько-російський альянс небезпечним.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Today Online.

"Візит лідера Китаю до москви викликає у нас занепокоєння, цей альянс Китай–москва небезпечний", – сказав Моравецький журналістам після прийому прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди у Варшаві.

Як зазначається, Польща, один із найближчих союзників України, висловила занепокоєння з приводу поглиблення співпраці між Пекіном та москвою.

"Ми намагаємося переконати Китай не підтримувати росію в її агресивній міжнародній політиці", – додав Моравецький.