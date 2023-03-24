Лідери ЄС і ООН вимагають від рф негайного виведення своїх військ з України

Лідери Європейського Союзу і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш знову зажадали, щоб росія негайно і беззастережно вивела свої війська з території України.

Про це йшлося під час засідання Європейської ради за участю Генсека ООН, яке відбувається в четвер у Брюсселі, повідомляє ЄС.

"Члени Європейської ради підтвердили свою повну прихильність Статуту Організації Об'єднаних Націй і його принципам у той час, коли вони порушуються агресивною війною росії проти України, засудженою Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Вони, як і раніше, сповнені рішучості усунути глобальні наслідки російської агресії і знову заявили про вимогу, щоб російська федерація негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться у звіті засідання.

Крім того, лідери обговорили Чорноморську зернову ініціативу. "Ця ініціатива, "Дороги солідарності" ЄС та українська ініціатива "Зерно з України" відіграють важливу роль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки", - переконані вони.

Лідери також наголосили на спільній прихильності до багатосторонності, яка лежить в основі Організації Об'єднаних Націй, і вивчили можливості тіснішого співробітництва задля побудови мирного, справедливого і сталого миру.

Під час засідання Європейської ради також акцентовано увагу на необхідності модернізації ООН і проведенні реформ глобального управління.