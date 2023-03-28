Юсов: путін знову сипле ядерними погрозами, бо його армія зазнає поразки на полі бою

російський диктатор володимир путін знову сипле ядерними погрозами, бо його армія зазнає поразки на полі бою у конвенційній війні. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують», – прокоментував Юсов рішення рф розмістити ядерну зброю в білорусі.

На уточнююче запитання, чи відомі ГУР факти про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відповів: «Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об’єктів».

При цьому Юсов назвав поточну ситуацію «жонглюванням словами». «Про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться», – підсумував представник розвідки.