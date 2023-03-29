Опитування показало, скільки чоловіків виїхали з України під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні суттєво «лімітували» виїзд за кордон чоловіків. Загалом станом на 1 березня 2023 року за «загальною процедурою» було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд. Проте 21% респондентів зазначили, що мають знайомих чоловіків, які виїхали з України без законних підстав.
Про це йдеться в опитуванні Українського інституту майбутнього.
Респонденти повідомили, що найчастіше чоловіки виїжджали за кордон завдяки волонтерській діяльності або давали хабаря на кордоні. 16% виїхали через оформлену інвалідність, а 15% виїхали за кордон завдяки оформленню інвалідності з наступною необхідністю догляду/опікунства на дітей/дружину/мати/батька. 14% і 13% чоловіків виїхали за межі України через навчання або бізнес-мету відповідно.
Серед іншого частіше зазначали виїзд через окуповані території/або окуповану АР Крим до Росії, а потім до Європи; виїзд в перші дні повномасштабної війни (24 та навіть 25 лютого чоловіків ще випускали за кордон України).
Майже половина учасників дослідження (46%) зазначають, що кожен з тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, має вирішувати самостійно за себе щодо повернення до України.
Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.
В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.
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