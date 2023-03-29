Шмигаль розповів, коли перерахують виплати для працюючих пенсіонерів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу.

Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

"Додаткові доплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними", – зазначив він.

За словами Шмигаля, уряд провів вже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Усі пенсії за березень повністю виплачені.

Прем'єр-міністр додав, що у березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив близько 600 гривень. Наразі середній розмір пенсії в Україні становить 5 200 гривень.

"Також було здійснено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень", – заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та своєчасно профінансувати всі критичні витрати бюджету.