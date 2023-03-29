Блінкен: Пропозиції щодо припинення вогню в Україні можуть виявитися пасткою

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час віртуальної панельної сесії "Справедливий і міцний мир в Україні" заявив, що пропозиції щодо припинення вогню в Україні можуть виявитися "цинічною пасткою", передає УНН.
Держсекретар заявив, що потрібно "усвідомлювати та остерігатися того, що може здатися кращими намірами", зокрема заклики до припинення вогню. За його словами, це може потенційно призвести до замороження конфлікту, що дозволить росії консолідувати досягнуті успіхи та використати час у свою користь.
Він зауважив, що для того, щоб мир був справедливим, він має будуватися на основних принципах Хартії Статуту ООН - суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Для тривалого миру необхідні гарантії, що країна-агресор "не зможе просто відпочити та переоснастити свої війська, а потім знову розпочати війну у більш вигідний час".
"Тож те, що здається привабливим для тих, хто хоче, щоб гармати мовчали, також може бути дуже цинічною пасткою, якої ми маємо остерігатися. І, звичайно, можна з упевненістю сказати, що ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, тому що саме він безпосередньо страждає від його відсутності та його агресії. Але це (мир, - ред.) має бути справедливим і довговічним", - наголосив Блінкен.
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