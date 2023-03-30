Генштаб ЗСУ: В Криму противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів

В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму російські окупанти активно залучають цивільне населення до будівництва захисних споруд та окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

До того ж, російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Також там спостерігається скупчення військ рф.