Ляшко: З 1 квітня перелік ліків, які відпускаються за рецептом, не збільшився

Перелік ліків, які відпускаються за рецептом, не збільшився з 1 квітня. Ажіотаж в аптеках, який виник наприкінці березня, скоріш за все пов’язаний із «питаннями комунікації».
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він уточнив, що з 1 квітня з’явилася можливість отримати всю групу рецептурних препаратів, використовуючи сервіс електронного рецепту.
«Більшість тих засобів, які активно згадувалися в інтернеті, не належать до групи рецептурних. Разом з тим є велика кількість засобів, які були зареєстровані, скажімо, ще у 2005 році, і було чітко прописано, що вони мають продаватися за рецептом. МОЗ України станом на 1 квітня точно не збільшила ні однієї групи препаратів, ні одного лікарського засобу, який повинен відпускатися за рецептом. Ми лише запустили можливість отримати рецептурний лікарський засіб за електронним рецептом», — пояснив очільник МОЗ.
Щодо ажіотажу в аптеках, який спостерігався в останні дні березня, то Ляшко вважає, що у цьому випадку є «питання у комунікації Міністерства охорони здоров’я», хоча МОЗ, за його словами, систематично інформував громадян про рецептурну групу препаратів та запровадження електронного рецепту.
«Ми, звісно, зробимо висновки. Щодо ажіотажу, який відбувся кілька днів тому, це характерно для центрального регіону — Київ та Київська область, оскільки загалом по Україні ажіотажу такого в аптеках не відмічалося. Зараз комунікаційники розбираються, що послужило тригером, чому таке відбулося і що ми як МОЗ маємо зробити, щоб такого не відбувалося у майбутньому», — наголосив міністр.
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