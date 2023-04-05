Чистий блеф: Данілов прокоментував передачу білорусі комплексу "Іскандер-М"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав заяву міністра оборони рф сергія шойгу про передачу білорусі оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" чистим блефом.
"Що стосується ядерної зброї: це чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання, щоб якнайшвидше вийти на переговори і за нашими спинами домовлятися", - заявив Данілов під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів" в Українському кризовому медіа-центрі.
Для того, щоб вийти на ці переговори (про завершення війни на умовах рф - ІФ-У), росія робить усе можливе і неможливе, зокрема використовує тактику ядерного шантажу, зазначив секретар РНБО.
Він також висловив припущення, що росія і далі намагатиметься нагнітати ситуацію.
Водночас, за словами Данілова, важливе значення в цьому контексті матимуть майбутні переговори президентів Франції та Китаю.
Раніше міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що рф передала білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може нести ракети з ядерним зарядом.
Також, за його словами, білоруські військові нібито вже розпочали навчання з використання цього комплексу 3 квітня з метою захисту "Союзної держави".
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