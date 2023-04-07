Данілов: рф масово відправляє уродженців своїх колонізованих територій воювати проти України

російська федерація масово відправляє в'язнів та уродженців своїх колонізованих територій воювати проти України.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"На жаль, їх (російських військових на території України – ред.) більше, ніж нам хотілося б. Вони повзуть, як таргани. Їх відправляють з усіх міст росії. Зараз переважно “утилізовують” тих, хто був за ґратами. Також триває “утилізація” уродженців колонізованих росією територій – тувинців, якутів, бурятів, інших окупованих народів", – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на фронті майже немає мешканців москви або санкт-петербурга. "Їх не відправляють на фронт, тому що хвилюються про можливість внутрішнього заколоту", – пояснив він.

Данілов заявив, що має інформацію щодо точної цифри російських військових, які зараз воюють на території України, але відмовився її називати.