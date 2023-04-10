Латвія починає другий етап будівництва паркану на білоруському кордоні

У квітні цього року розпочнеться другий етап будівництва паркану на латвійсько-білоруському кордоні, цього разу довжина сягатиме 63,9 км, повідомляє Delfi.
На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні було збудовано близько 54 км паркану. Погодні умови цієї зими не сприяли продовженню робіт у болотистій місцевості. Вони відновляться, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.
Частина проблем пов'язана з рельєфом місцевості: прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, і при цьому дороги мають бути безпечними для руху.
Зазначається, що паралельно з будівництвом паркану розпочато підготовку до оснащення паркану сучасними технологіями.
Загалом проект передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.
За даними ЗМІ, першу чергу будівництва паркану довжиною 85,9 км буде завершено до початку осені цього року, а другу (63,9 км) і третю чергу (16,7 км) — до кінця 2024 року.
"Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн євро", - йдеться в повідомленні.
У червні у Польщі після шести місяців робіт було завершено будівництво п'ятиметрового паркану на кордоні з білоруссю.
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