Гончаренко: Власників знищеного або пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість

Верховна Рада України підтримала звільнення власників знищеного або пошкодженого майна від сплати податку на нерухомість, а також усунула колізію з переліком окупованих територій.
Відповідний законопроєкт №7632 у другому читанні підтримав 281 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Тепер у Податковому кодексі буде закріплено норму про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування", - написав він у телеграм-каналі.
Крім того, законопроєкт передбачає звільнення біженців від подання декларації в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій, повідомив у телеграмі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, законопроєкт також виправив колізію із переліком окупованих територій: затверджений Мінреінтеграції перелік податкова застосовуватиме в повному обсязі.
Згідно із законопроєктом, звільнення від плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 1 березня 2022-го до 1 січня 2023 року) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або на окупованих територіях. Із 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, у якому завершилися активні бойові дії або окупація, пояснив у телеграмі народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Він також уточнив, що від сплати єдиного податку звільняється 4-та група за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або на окупованих територіях, починаючи з 1 березня 2022 року до завершення таких подій. Норма не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація РФ яких завершилися до 1 травня 2022 року
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