Данілов прокоментував "злив" секретних документів США

У Раді національної безпеки й оборони сумніваються у правдивості інформації джерела CNN, яке повідомило про нібито зміни у військових планах України після "зливу" секретних документів США.

Кількість людей, які знають про плани України на своїй території, вкрай обмежена. Про це в інтерв'ю німецькому каналу ARD заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку із CNN, мав до цього якесь відношення", – заявив Данілов.

За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща.

"Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто причетний і в якому напрямку - це абсолютно секретна інформація. Якщо хтось думає, що він її має, можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", – додав Данілов.