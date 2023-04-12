Данілов прокоментував "злив" секретних документів США

У Раді національної безпеки й оборони сумніваються у правдивості інформації джерела CNN, яке повідомило про нібито зміни у військових планах України після "зливу" секретних документів США.
Кількість людей, які знають про плани України на своїй території, вкрай обмежена. Про це в інтерв'ю німецькому каналу ARD заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку із CNN, мав до цього якесь відношення", – заявив Данілов.
За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща.
"Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто причетний і в якому напрямку - це абсолютно секретна інформація. Якщо хтось думає, що він її має, можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", – додав Данілов.
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