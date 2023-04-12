Лубінець: росії нецікаві власні громадяни й вона не прагне їх повернути додому

кремль не бажає повертати додому деяких своїх військових в рамках обміну військовополоненими. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«рф не хоче повернення додому власних громадян! росія демонструє, як «цінує» та «турбується» про колаборантів з тимчасово окупованих територій України, однак зовсім не дбає про те, щоб повернути на територію рф своїх громадян», – заявив він.

Лубінець назвав кілька імен «людей, яких не чекають у своїй країні»: Будка Ігор Олексійович, Єлетін Денис Олександрович, Олійников Олександр Олексійович та Таксюр Яків Ілліч.

«росія вирішила їхню долю самостійно – власні громадяни їй нецікаві й вона не прагне їх повернути додому», – додав омбудсмен.

Уповноважений з прав людини закликав батьків та родичів росіян, які перебувають в Україні, звертатися на гарячу лінію 0800501720, на електронну пошту [email protected] або за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.