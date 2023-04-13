Washington Post: Український контрнаступ затримали погодні умови та дефіцит боєприпасів

Український контрнаступ, який очікують навесні, затримала погода, повільні поставки обладнання та "злиті" документи Пентагону. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
"Очікуваний весняний наступ розглядався як вирішальна можливість для України цього року відвоювати територію, утримувану російськими військами, яка загалом становить близько однієї п’ятої території країни. Але операцію затримали погодні умови, повільні поставки обладнання та дефіцит боєприпасів, що посилює побоювання зайти в глухий кут", - йдеться у статті.
За інформацією видання, ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків військових і розвідувальних документів США, включно з багатьма деталями про стан української армії та її можливості, включаючи слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командування змінити плани.
Нагадаємо, секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 11 квітня заявив, що США перевіряють опубліковані "засекречені військові документи" щодо українського контрнаступу та наразі не можуть назвати достовірним жоден з них.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік" секретних документів щодо України, Ізраїлю та інших країн, у своїх перших публічних коментарях з приводу цього.
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