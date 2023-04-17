Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Данілов: Остаточне рішення про контрнаступ ЗСУ Сил України буде ухвалено військовим командуванням

153

Остаточне рішення про контрнаступ Збройних Сил України буде ухвалено військовим командуванням з урахуванням усіх обставин, які будуть на той час.

Так відповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на запитання, чи вплине витік секретних документів Пентагону на терміни контрнаступу.

"Коли відбуватимуться ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона. Наша сторона приймає рішення. Наші військові на чолі з верховним головнокомандувачем ухвалюють остаточні рішення та остаточний варіант наших дій у тій чи іншій ситуації", – пояснив Данилов.

Секретар РНБО наголосив, що рішенням стратегічних питань займається дуже обмежене коло людей.

"Рішення прийматиметься з урахуванням усіх обставин, які будуть на той час", – заявив Данилов.

ДОВІДКА. 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у Мережу секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня).

З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" й "не для іноземців". Невідомо, наскільки ці документи підроблені, хто їх злив та з якою метою. США вважають, що частина з них сфальшована росією.

Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. У Києві заявили, що це фейк та "реальних планів України це не стосується". ГУР повідомило, що "причин для переживань немає".

13 квітня ФБР оголосило про арешт у справі про витік інформації з Пентагону.

Данілов, РНБО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 апреля 2023
Воскресенье, 16 апреля 2023
Суббота, 15 апреля 2023
Пятница, 14 апреля 2023
Четверг, 13 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023