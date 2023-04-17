Данілов: Остаточне рішення про контрнаступ ЗСУ Сил України буде ухвалено військовим командуванням

Остаточне рішення про контрнаступ Збройних Сил України буде ухвалено військовим командуванням з урахуванням усіх обставин, які будуть на той час.

Так відповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на запитання, чи вплине витік секретних документів Пентагону на терміни контрнаступу.

"Коли відбуватимуться ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона. Наша сторона приймає рішення. Наші військові на чолі з верховним головнокомандувачем ухвалюють остаточні рішення та остаточний варіант наших дій у тій чи іншій ситуації", – пояснив Данилов.

Секретар РНБО наголосив, що рішенням стратегічних питань займається дуже обмежене коло людей.

"Рішення прийматиметься з урахуванням усіх обставин, які будуть на той час", – заявив Данилов.

ДОВІДКА. 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у Мережу секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня).

З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" й "не для іноземців". Невідомо, наскільки ці документи підроблені, хто їх злив та з якою метою. США вважають, що частина з них сфальшована росією.

Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. У Києві заявили, що це фейк та "реальних планів України це не стосується". ГУР повідомило, що "причин для переживань немає".

13 квітня ФБР оголосило про арешт у справі про витік інформації з Пентагону.