Блінкен: росія порушує свої обіцянки щодо "зернової угоди"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія порушує свої обіцянки країнам світу, які залежать від зерна.
Про він сказав на прес-конференції після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) в Японії, передає Reuters.
Блінкен підкреслив, що країни світу залежать від зерна, що не може бути вивезено з України протягом останніх кількох днів через порушення росією умов "зернової угоди".
Раніше Київ заявив, що ініціатива за посередництва ООН, яка дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, опинилася під загрозою закриття після того, як росія заблокувала інспекцію суден-учасників в турецьких водах.
Віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 18 квітня відвідає Туреччину. Він обговорить роботу "зернової угоди".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023