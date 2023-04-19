Подоляк назвав лаврову умову, за якою війна завершиться якнайшвидше

росії необхідно вивести свої війська з території України. І тільки тоді війна завершиться якнайшвидше.
Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк, передає Gazeta.ua.
"Навіщо говорити риторичні речі? Є лавров (глава мзс рф сергій лавров – Gazeta.ua) і є усвідомлене розуміння, якого немає у лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і мордуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська", – наголосив Подоляк.
лавров під час свого візиту до Бразилії запевняв, що його країна нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні "конфлікту" в Україні.
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