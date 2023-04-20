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Постачальники електроенергії попереджають уряд про наслідки боргової кризи

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Постачальники електроенергії попереджають уряд про наслідки боргової кризи

Постачальники електроенергії для населення (постачальники універсальних послуг (ПУП) – ред.) просять уряд України, НКРЕКУ та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.

Таке звернення до влади підписали 18 постачальників.

У своєму листі постачальники зазначають, що механізм ПСО – забезпечення пільгового тарифу на електроенергію для населення, яке не працює через невиконання іншими учасниками цього механізму своїх фінансових зобов'язань, зокрема Енергоатомом, Гарантованим покупцем та Укргідроенерго.

Стверджується, що загальний рівень розрахунків Гарантованого покупця з ПУП за механізмом ПЗГ за березень цього року становить менше ніж 15%.

"Склалася ситуація, коли у ПУП вже відсутні кошти на придбання електричної енергії для потреб населення на інших сегментах ринку в умовах відсутності фінансування ПСО, що призводить до вимушеного придбання цього обсягу на ринку, що балансує, за завищеними цінами", – йдеться у листі.

Представники ПУП вважають, що без негайного втручання влади та перегляду механізму ПСО існує цілком реальна загроза банкрутства постачальників електроенергії та краху системи постачання електрики для населення, що також нівелює всі зусилля енергетиків щодо збереження енергетичної стабільності в умовах повномасштабної війни.

електроенергія, ПУП
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