Юсов: В Україні росіяни переходять до стратегічної оборони

Найбільш боєздатна частина російської армії була знищена внаслідок рішення диктатора володимира путіна, який відправив їх воювати проти України.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі війська рф можуть планувати тактичні операції й спробувати їх реалізовувати. Інша справа - в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.
"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", - зауважив Юсов.
Він підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.
"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", - заявив Юсов.
При цьому він нагадав, що наші Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення української території.
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