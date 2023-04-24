У Європі просять Китай пояснити заяву щодо "відсутності суверенітету" у країн колишнього СРСР

Міністерство закордонних справ Франції просить Китай пояснити заяву китайського дипломата щодо "відсутності суверенітету" у країн колишнього СРСР. Латвія, Литва та Естонія викликали послів КНР для надання пояснень.
Про це свідчить повідомлення французького депутата Бенджаміна Хаддада та повідомлення ЗМІ.
"Ми були приголомшені, дізнавшись про висловлювання посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай повинен сам сказати, чи відображають ці висловлювання його позицію, і ми сподіваємося, що це не так", — написав Хаддад у Twitter.
За його словами, Франція висловлює повну солідарність усім союзникам і партнерам, які змогли здобути "довгоочікувану незалежність" після розпаду Радянського Союзу.
Хаддад також прокоментував слова китайського дипломата щодо приналежності Криму Росії.
Депутат нагадав, що після розпаду СРСР Україна була міжнародно визнана в кордонах, що включають Крим. Країну визнала вся міжнародна спільнота, включно з Китаєм.
Як пише видання Deutsche Welle, зовнішньополітичні відомства Латвії, Литви та Естонії викликали китайських послів у Ризі, Вільнюсі та Талліні. Вони мають пояснити слова китайського дипломата.
Нагадаємо, кілька днів тому посол Китаю у Франції Лу Шає заявив в ефірі французького телебачення, що Крим нібито спочатку був російським, але потім Хрущов вирішив передати його Україні.
Він також сказав, що країни з пострадянського простору нібито не мають статусу в чинному нині міжнародному праві.
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