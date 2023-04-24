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У росії почали вимагати від мігрантів з країн Центральної Азії участі у війні проти України

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Аби відновити свої сили через колосальні втрати та знизити рівень напруги у суспільстві, у росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України, погрожуючи депортацією.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).

російська влада йде двома шляхами:

Перший – через військкомати, це стосується мігрантів, які стали новоспеченими власниками російського паспорта. Практично відразу після отримання паспорта їм вручають повістку і вже під час спілкування з комісаром їм погрожують, що позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації.

Другий стосується тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо ті підуть до лав зс рф. Водночас якщо вони відмовляють – погрози депортації.

«Одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих», – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль призову. Так Кремль продовжує стратегію використання як “гарматного м’яса” мешканців бідних регіонів.

мобілізація, росія, ЦНС
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