Шуляк: Молоді кримчани не хворіють на рашизм та зможуть допомогти реінтегрувати півострів

Попри російську пропаганду, намагання окупантів перетворити півострів на військову базу та мілітаризувати кримську молодь, багато молодих кримчан не хворіють на рашизм та зможуть допомогти реінтегрувати Крим після його звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час форуму "Крим Wave".
"Окупанти продовжують масову мілітаризацію молоді на території Криму - там функціонують 874 загони так званої "Юнармії", їх загальна чисельність 29 тисяч осіб. Крим старіє через зниження народжуваності та втрачає активну молодь із підприємницькими здібностями через ізоляцію. Але молодь - як на тимчасово окупованих, так і на підконтрольних Україні територіях, здатна змінити ситуацію», - сказала Шуляк.
За її словами, зараз перед Україною стоїть не лише питання, як повернути Крим, але й як реінтегрувати місцеве населення після звільнення півострова. І провідну роль у цьому процесі може зіграти саме молодь.
"До великої війни в Україні працювала програма, за якою кримські абітурієнти могли вступати до українських університетів за спрощеною процедурою. Молодь з тимчасово окупованих Донбасу й Криму, якій вдалося вступити до університетів України, ділилася своїм досвідом. Ці хлопці й дівчата точно не хворіють на рашизм. І таких на півострові багато, навіть попри шалену пропаганду", - запевнила Шуляк.
Вона пояснила це тим, що молодь не дивиться телевізор, не страждає ностальгією за радянським минулим, подорожує, обходить блокування інтернет-ресурсів та спілкується з усім світом. І саме такі молоді люди можуть стати основою реінтеграції півострова після його звільнення.
"Я вірю, що ви станете поколінням, яке поверне Крим. Поверне не просто в Україну - а в сучасний глобальний цивілізований світ", - звернулась Шуляк до учасників форуму.
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