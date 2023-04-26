ЗСУ: російські окупанти розташовують в дитячих освітніх закладах військові об’єкти

російські окупанти продовжують використовувати дитячі освітні заклади в окупації у власних цілях. Розташовують в них військові об’єкти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Облаштовує (ворог, - ред.) в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області росіяни розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.