ЗСУ: російські окупанти розташовують в дитячих освітніх закладах військові об’єкти

російські окупанти продовжують використовувати дитячі освітні заклади в окупації у власних цілях. Розташовують в них військові об’єкти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Облаштовує (ворог, - ред.) в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу", - пише Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області росіяни розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.
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