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Ляшко: Українські інфекційні лабораторії достатньо захищені

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Українські інфекційні лабораторії достатньо захищені, але МОЗ проведе консультації з ВООЗ щодо необхідності додаткових заходів захисту в умовах війни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі Національного телемарафону в середу, коментуючи можливі загрози безпеці таких об'єктів у розрізі інциденту з захопленням біолабораторії в Судані.

"Загалом у нас з урахуванням воєнного стану в Україні всі лабораторії були підготовлені й переведені на посилений режим безпеки, тому проблем і не повинно бути", - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що очікує найближчим часом на зустріч із ВООЗ, де буде розглянуто конкретні випадки й де сторони обговорюватимуть, що можна зробити в Україні, щоб не допустити того, що трапилося в Судані.

"Подивимося, чи достатньо наших протоколів безпеки. Щойно я матиму всю інформацію (про ситуацію з лабораторією в Судані – ІФ-У), то, якщо в цьому буде необхідність, переглянемо", - сказав він.

Раніше ВООЗ попередила про високий ризик біологічної небезпеки через захоплення в столиці Судану Хартумі лабораторії зі зразками збудників кору, холери та іншими матеріалами.

Ляшко
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