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У Міноборони Британії розповіли, скількох українських військових вже навчили

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14 тисяч українців пройшли навчання в Великій Британії і повернулися захищати свою батьківщину. Таку інформацію озвучив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон в подкасті Sky News Daily.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", - заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон.

Зокрема, у березні українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.

Українські захисники вирушили до Британії незабаром після того, як у січні британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про передачу Україні 14 танків Challenger 2.

Зазначимо, найближчими тижнями США розпочнуть навчання українців на танках Abrams. Ці тренування займуть близько 10 тижнів. Але українці тренуватимуться не на тих танках, які надійдуть в Україну. В США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити на передову.

Також в квітні українські військові завершили навчання Caesar у Данії. З підтримкою парламенту Данії в січні уряд вирішив передати Україні 19 артилерійських установок CAESAR.

Міноборони, Меррісон
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